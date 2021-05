Bonaccini: “Fiducioso, tutto quello che stiamo riaprendo non lo chiuderemo più”

“Sono molto fiducioso sulle prossime settimane, perché rispetto all’anno scorso oltre all’arrivo dell’estate, che certo è un vaccino naturale, ci sono i vaccini. Io non ho dubbi che tutto quello che stiamo riaprendo non lo chiuderemo mai più e riapriremo piano piano tutto, ad esempio la Notte Rosa a Rimini, ma ci sono tantissimi eventi pronti. Per noi la cultura non è qualcosa di secondario, ha a che fare con la qualità della vita”.

Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, durante la presentazione delle tappe emiliano-romagnole del festival culturale la Milanesiana.