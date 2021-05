Bonus di 800 euro per gli stagionali dell’agricoltura, le indicazioni di Confagricoltura

Il cosiddetto decreto sostegni bis prevede una misura anche a favore degli operai agricoli a tempo determinato.

“Con questa disposizione si riconosce una indennità una tantum di 800 euro agli operai agricoli a tempo determinato che abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo nel 2020” spiega Cristina Modenesi responsabile del Patronato Enapa di Confagricoltura Piacenza. Vanno rispettate alcune particolari condizioni: non essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità e non essere titolari di pensione; l’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è incompatibile con l’intervenuta riscossione – alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni Bis – del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza”.

“Ricordiamo che il termine per presentare le domande all’Inps scade il 30 giugno, invitiamo tutti gli interessati – conclude Modenesi – a rivolgersi per tempo ai nostri uffici”.