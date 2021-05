Brutta caduta per un bimbo di 5 anni, interviene l’elisoccorso: trasportato a Parma

Momenti di apprensione a Castelsangiovanni (Piacenza) per un bambino di cinque anni rimasto ferito a seguito di una caduta.

Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 maggio. Secondo quanto si è appreso, il bimbo sarebbe caduto da alcuni gradini nella sua abitazione. Immediati i soccorsi, con l’ambulanza della Pubblica Assistenza Val Tidone intervenuta insieme al personale infermieristico del 118 dell’Ospedale di Castelsangiovanni. Attivato anche l’elisoccorso, decollato da Parma, che ha trasportato in volo il piccolo all’ospedale Maggiore della città ducale. Le sue condizioni sono giudicate serie, ma non si troverebbe in pericolo di vita.

Sul posto per gli accertamenti del caso anche i carabinieri della locale stazione.