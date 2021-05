Bimbo di 4 anni cade e batte la testa, trasportato d’urgenza a Parma

Un bambino di 4 anni è stato soccorso a seguito di un trauma cranico riportato mentre si trovava all’interno della scuola materna di Borgonovo Val Tidone.

Pare che il piccolo sia caduto nella mattinata del 3 maggio mentre correva e abbia battuto il capo contro lo spigolo di una parete. Il personale scolastico ha immediatamente chiamato il 118 e sul posto sono giunti i sanitari dell’auto infermieristica del Pronto Soccorso di Castelsangiovanni e l’ambulanza della Croce Bianca di Piacenza. I sanitari hanno chiesto prontamente il supporto dell’équipe sanitaria dell’elisoccorso, decollato da Parma. Il bambino è stato quindi stato trasportato in elicottero all’Ospedale Maggiore di Parma: le sue condizioni sono serie ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.