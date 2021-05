Calcio Emilia Romagna, contributo straordinario di 232mila euro per i settori giovanili

Un importante sostegno per i settori giovanili dell’Emilia Romagna.

In base a quanto disposto dalla FIGC nella riunione dello scorso 29 gennaio, la Federazione ha erogato alla LND un contributo sotto forma di voucher pari al 25% del totale dei contributi del 2020 assegnati dalla Società Sport e Salute S.p.a. al fine di favorire l’accesso allo sport dei giovani di età compresa tra i 5 e i 17 anni. La somma spettante a ciascun giovane tesserato (6 euro per le Società di puro settore giovanile, 5,60 euro per le Società dilettantistiche) è già stata accreditata dalla Segreteria Amministrativa della LND a tutti gli aventi diritto per il tramite della Società di appartenenza.

I Club dell’Emilia Romagna hanno complessivamente beneficiato di un contributo straordinario di circa 232.000 euro. Ogni Società può verificare l’importo assegnatole accedendo alla propria Area Riservata, cliccando prima su “Dati Societari” e poi su “Estratto Conto”.