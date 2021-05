Cambia data a Piacenza Expo il Gic-Giornate Italiane del Calcestruzzo

Cambia data il Gic-Giornate Italiane del Calcestruzzo-Italian Concrete Days: orginariamente fissato dal 27 al 29 ottobre 2022, l’appuntamento, in programma a Piacenza Expo, è stato anticipato e si svolgerà dal 28 al 30 aprile dello stesso anno. Una decisione – spiegano gli organizzatori – a seguito dello spostamento del BAUMA di Monaco, fiera principale e generale rivolta alle costruzioni, dall’aprile all’ottobre 2022, che ha comportato la sovrapposizione dell’evento allo svolgimento di altre fiere europee nello stesso periodo, in particolare del Gic.

“Data l’estrema importanza del BAUMA per le aziende del comparto – afferma Fabio Potestà, Direttore della Mediapoint & Exhibitions – abbiamo deciso di anticipare il GIC 2022 dal 28 al 30 aprile, ritenendo che questo spostamento possa consentire a tutte le imprese italiane e anche a moltissime realtà che parteciperanno dall’estero, di portare in anteprima all’evento di Piacenza tutte le macchine e attrezzature che, a causa delle restrizioni e degli impedimenti dovuti alla pandemia, non è stato ancora possibile presentare al mercato in questi due ultimi, difficilissimi anni di lavoro”.

“Ci auguriamo che gli operatori del settore vorranno apprezzare questa decisione – rimarca l’organizzatore del GIC -. Sarà un’occasione in più per approfittare di una stagione climaticamente senz’altro più favorevole per garantire un’esposizione efficace, negli ampi spazi all’aperto di Piacenza Expo, delle macchine e attrezzature che costituiranno altrettante novità al GIC. Questo è un fatto incontestabile che abbiamo già sperimentato con successo in occasione delle precedenti edizioni del GIS-Giornate Italiane del Sollevamento, la cui ottava edizione ci auguriamo di poter svolgere in presenza dal 7 al 9 ottobre di quest’anno (per informazioni www.gisexpo.it, ndr.). Riteniamo che l’anticipare il GIC 2022 al prossimo aprile possa anche costituire una grande opportunità di crescita internazionale per la nostra manifestazione, facendola diventare un imperdibile appuntamento biennale anche per gli operatori internazionali della filiera del calcestruzzo”.

“Grazie ai cospicui finanziamenti europei, il mercato italiano delle infrastrutture è destinato ad essere tra i più attivi a livello europeo anche per i prossimi anni, e tutto ciò contribuirà certamente ad accrescere l’interesse anche da parte delle imprese estere per il nostro Paese.Nelle prossime settimane contatteremo tutte le oltre 60 Associazioni italiane ed internazionali di categoria che da anni sostengono il GIC, per condividere con loro le strategie e le tematiche della prossima fiera che – anche grazie all’apprezzamento riscontrato dall’evento virtuale GIC ONLINE 2021 – continua ad aumentare la propria notorietà sia in Italia che all’estero”.