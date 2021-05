Cambiamo!, sabato open day nella sede di Piacenza

Cambiamo! scende in piazza per la Giornata dell’Adesione. Sabato 22 maggio e domenica 23 maggio gli esponenti del partito saranno presenti con banchetti in numerose piazze dell’Emilia Romagna per far conoscere le idee e i programmi del movimento in vista delle prossime elezioni amministrative. Elezioni in cui Cambiamo! “si collocherà convintamente nello schieramento di centrodestra”.

“Sabato e domenica le piazze dell’Emilia Romagna e dell’Italia intera si coloreranno di arancio. Saremo presenti in diversi comuni della nostra regione per far conoscere le nostre idee e i nostri progetti concreti e di buon senso per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio – spiega la coordinatrice regionale Francesca Gambarini – . Sarà per noi l’occasione di confrontarci con tutti quei cittadini che vorranno fermarsi per scambiare con noi qualche parola. Chi lo vorrà potrà inoltre aderire a Cambiamo! e conoscere come sostenere il nostro movimento attraverso il 2 per mille”. “A Piacenza ci saremo sabato dalle 10 alle 12 nella nostra sede di Molineria San Giovanni, 8 – dichiara Pierpaolo Gallini, Coordinatore per Piacenza e Provincia – Sarà anche occasione di confronto sulle principali problematiche della nostra città e della nostra provincia”.