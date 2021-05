Carambola a tre lungo la Statale 45 all’altezza dell’incrocio per San Bonico.

L’incidente, avvenuto poco dopo le 13 e 30, ha coinvolto una Citroën C3, una Volkswagen Up e una Fiat Panda. Tre persone sono rimaste ferite in modo lieve e sono state trasportate al pronto soccorso di Piacenza.

Sul posto i vigili del fuoco per messa in sicurezza, un’ambulanza della Croce Bianca, un’ambulanza della Croce Rossa e l’auto infermieristica del 118 per i soccorsi. I rilievi e il presidio della viabilità (a senso unico alternato per consentire l’assistenza ai feriti) sono stati eseguiti dalla polizia locale di Piacenza.