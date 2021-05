Carcere delle Novate, Foti (Fratelli d’Italia) “Carenza di organico mai così grave”

“Sono anni che con una ridda di atti ispettivi segnalo al Ministro della Giustizia di turno la situazione al carcere delle Novate, in particolare la strutturale carenza di personale”.

Lo scrive in una interrogazione parlamentare Tommaso Foti, deputato piacentino di Fratelli d’Italia, prendendo le mosse dalla nota inviata in questi giorni dai responsabili sindacali degli Agenti di Polizia Penitenziaria. “Al di là della grande professionalità e dell’apprezzato spirito di abnegazione con cui gli Agenti in servizio al carcere delle Novate fanno fronte alla situazione – scrive Foti al Ministro Cartabia – le circostanze appaiono più gravi che mai, lasciando gli stessi in una condizione in cui è grande il rischio d’incolumità delle loro persone”. Per il parlamentare del movimento politico di Giorgia Meloni “le richieste sindacali rivolte al Ministero della Giustizia, oltre che dettate dal buon senso, sono doverose in considerazione della assenza dalla pianta organica addirittura di 51 unità di Polizia Penitenziaria”.

“Va da se – è il commento tranchant di Foti – che non si può ulteriormente approfittare della serietà degli Agenti, i quali arrivano a fare turni di lavoro straordinario sino a tre volte il normale, pur di far fronte alle necessità dettate dal servizio”. Per il deputato di Fratelli d’Italia “è indispensabile intervenire con estrema urgenza per fare fronte alla situazione attuale di estrema gravità, ma altrettanto – conclude Foti nel suo appello al Governo – è necessario assumere provvedimenti che risolvano in modo definitivo una situazione non più ulteriormente tollerabile”.