Cattolica, al via le iscrizioni per la terza edizione del corso “Finanza di impresa e controllo di gestione”

Al via la terza edizione del Corso di Alta Formazione “Finanza di impresa e controllo di gestione“, promosso dalla facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e Cremona. Prevalentemente rivolto a dottori commercialisti ed esperti contabili e a consulenti aziendali, il corso approfondirà logiche, metodologie e strumenti tipici delle tematiche di finanza e controllo e di gestione.

Il corso di alta formazione si svolgerà on line, in modalità streaming, dal 28 maggio al 18 novembre 2021: 14 giornate formative, per un totale di 40 ore di formazione.

Le iscrizioni sono aperte fino al 20 maggio.

Il programma completo del corso e il modulo per l’iscrizione sono consultabili a questo link.

Per informazioni aggiuntive è possibile rivolgersi all’ufficio formazione Permanente dell’Università Cattolica al n. 0523 599393