Centro per le Famiglie, laboratori in presenza per bambini e genitori. Proseguono le attività anche online

Hanno potuto riprendere in presenza, con prenotazione obbligatoria e tutti gli accorgimenti relativi alle misure di sicurezza anti Covid, i laboratori dello Spazio Genitori – Bambini (nella fascia d’età dai 3 ai 6 anni) alla Galleria del Sole. A partecipazione gratuita, si svolgono all’aperto nei Giardini del Sole e, solo in caso di maltempo, all’interno.

Al link t.ly/sQU5 il calendario completo delle attività e i moduli per l’iscrizione; prossimi eventi in programma, sabato 15 maggio in due turni – alle 10 e alle 11.30 – l’animazione in inglese “Food!”, ispirata al libro “The very hungry Caterpillar” di Eric Carle, noto in italiano come “Il bruco mai sazio”, mentre martedì 18, alle 16 e alle 17.30, appuntamento con “Volti ed emozioni di Michelangelo” per il ciclo “Arte in gioco”. Giovedì 20 maggio, con inizio alle 20, si ripropone invece online un nuovo incontro di formazione sugli interventi di disostruzione pediatrica, a cura di Croce Rossa Italiana. Per informazioni e iscrizioni: t.ly/KyrV. Al via giovedì 27 maggio il 7° ciclo di incontri via web “Part…iamo informati e preparati”, dedicato ai futuri genitori di bambini la cui nascita è prevista nel mese di luglio. Il panorama completo di tutte le date disponibili, così come il link per l’iscrizione, si trova qui: t.ly/9nBM.

Prosegue, infine, il questionario online rivolto ai ragazzi tra i 12 e i 16 anni, in vista del progetto “Oltre lo specchio” dedicato ai genitori degli adolescenti: al link t.ly/S176 è possibile compilarlo rapidamente e in modo anonimo.Gli Sportelli InformaFamiglie ricevono su appuntamento, contattando lo 0523-492380 e lo 0523-332290, o scrivendo a informafamiglie@comune. piacenza.it. Operatività dalle 9 alle 12 dal lunedì al sabato, il lunedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 18, nonché il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30. Gli stessi recapiti valgono anche per prenotare l’uso delle postazioni self per ottenere le credenziali di identità digitale Spid.

Chi volesse ricevere con costanti aggiornamenti il calendario di attività del Centro per le Famiglie, può iscriversi alla newsletter tramite il link t.ly/KV7r, mentre per fruire del servizio Whatsapp occorre inviare la richiesta a centrofamiglie@comune. piacenza.it.