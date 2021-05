Ciclismo, Irma Siri (VO2 Team Pink) quinta in Romagna

Nuovo piazzamento per Irma Siri, atleta ligure del sodalizio piacentino Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink ancora protagonista nella categoria Allieve.

A Boncellino (Ravenna) la ciclista di Bordighera ha centrato il quinto posto nella volata del Gran Premio Primavera (43 chilometri e 600 metri) che ha incoronato la toscana Beatrice Bertolini (Valcar-Travel & Service), dando continuità a un ottimo avvio di stagione: per la Siri, infatti, si tratta della terza top ten consecutiva dopo il settimo posto di Riccione e la quinta piazza di domenica scorsa a Crema. Domenica nuovo appuntamento in sella per il Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink, di scena ad Arcore, in Brianza: alle 14 saliranno in sella le Esordienti, che pedaleranno per 30 chilometri e 600 metri (4 giri di un circuito di 7 chilometri 650 metri). Le Allieve, invece, inizieranno la propria gara alle 15,30 con 6 tornate per un totale di 45 chilometri e 900 metri.

Risultati

Allieve Boncellino: 1° Beatrice Bertolini (Valcar-Travel & Service) 43 chilometri 600 metri in 1 ora 13 minuti 24 secondi, media 35,640 chilometri orari, 2° Anita Baima (Cicli Fiorin), 3° Elisa Tottolo (Young Team Arcade), 4° Asia Sgaravato (Cycling Team Petrucci), 5° Irma Siri (Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink), 6° Valentina Zanzi (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica), 7° Martina Testa (Biesse Arvedi), 8° Virginia Gelichi (Ciclistica San Miniato-Santa Croce), 9° Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera), 10° Sara Piffer (Velo Sport Mezzocorona).