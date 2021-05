Ciclismo, mercoledì di gare al Velodromo Pavesi: i risultati degli omnium maschili

Sono Matteo Donegà (Cycling Team Friuli), Dario Igor Belletta (GB Junior Team) e Davide Maifredi (Madignanese Ciclismo) i vincitori degli omnium andati in scena il 26 maggio al Velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola, rispettivamente nelle categorie Open (Elite e Under 23), Juniores e Allievi. Gare che hanno richiamato più di cento atleti, i quali hanno dato vita a corse appassionanti e combattute, tutte con un livello tecnico particolarmente alto. Un appuntamento che era stato preceduto da quello di martedì, tutto dedicato agli omnium delle categorie femminili.

Donegà, ferrarese classe ’98, ha vinto l’omnium Open con 36 punti, frutto soprattutto di uno spettacolare attacco a due con Paolo Simion (Giotti Victoria) nella corsa a punti finale, che gli ha permesso di superare Davide Plebani (Gs Fiamme Oro), vincitore dell’Eliminazione (davanti a Stefano Moro) e fino a quel momento al comando della classifica. Simion ha poi centrato il secondo posto (33 punti), con Plebani che ha chiuso sul terzo gradino del podio a quota 24. Quarta piazza per Liam Bertazzo, che ha chiuso a 22, mentre in quinta posizione si è classificato Michele Scartezzini, a 20 punti.

Molto avvincente anche l’omnium Juniores, con Belletta che ha attaccato nella corsa a punti finale, aggiudicandosi tre degli otto sprint previsti e totalizzato 24 punti, quattro in più di Michael Cattani (Angelo Gomme Villadose) e cinque in più di Nicola Rossi (Pedale Casalese). Ai piedi del podio Filippo Borello (GB Junior Team), a quota 17. Fra gli Allievi, Davide Maifredi ha raccolto 30 punti, cinque in più di Michele Daffini (Progetto Ciclismo-Rodengo Saiano), dopo un bel testa a testa nella corsa a punti finale. Terza piazza per Leonardo Longagnani della Sc Cavriago, a quota 14.

L’appuntamento con le gare giovanili al Velodromo di Fiorenzuola si rinnoverà nelle giornate dell’8 e 9 giugno, ultima manifestazione agonistica prima della 24^ edizione della 6 Giorni delle Rose Internazionale, l’evento clou della stagione, gara di classe 1 Uci che vedrà sfidarsi dal 30 giugno al 5 luglio molti fra i migliori e le migliori pistard del mondo. Qui tutte le classifiche: http://www.fiorenzuolatrack.it/a79_altre-gare.html