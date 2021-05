“Colpito dal lavoro dei volontari” E dona a Croce Rossa un mezzo per il trasporto disabili

Un gesto di grande generosità quello di Giuseppe “Pino” Sgorbati che ha voluto donare alla Croce Rossa di Piacenza un veicolo per il trasporto delle persone affette da disabilità motorie.

Si tratta di un pulmino Ford equipaggiato di una pedana idraulica che permette di caricare persone in carrozzella e trasportarle in tutta sicurezza. Il nuovo mezzo della CRI piacentina è stato presentato in piazza Sant’Antonino, davanti alla Basilica del Santo patrono di Piacenza. “Ero rimasto davvero colpito dall’incessante lavoro e coraggio dimostrato dai volontari della Croce Rossa di Piacenza durante la fase più acuta dell’emergenza sanitaria riferita alla grande mole di interventi del marzo 2020 – ha spiegato ai cronisti Sgorbati -. Già nei mesi scorsi ho quindi preso contatti con il presidente Alessandro Guidotti esprimendo la mia forte volontà di sostenere l’associazione attraverso un gesto concreto, una donazione che potesse davvero essere utile ai volontari e alla collettività. Il presidente Guidotti ed io pensavamo potesse servire una nuova ambulanza, ma successivamente abbiamo ritenuto di acquistare un pulmino per il trasporto delle persone fragili e disabili”.

“Questo pulmino sarà utilizzato per condurre quei 200, tra ragazzi e adulti, che hanno assolutamente bisogno di sottoporsi a determinate terapie – ha specificato il Presidente CRI Alessandro Guidotti -. Il mezzo, dal costo di quasi 40mila euro e a bassissimo impatto ambientale, si aggiunge così alla nostra flotta dedita al trasporto delle persone disabili”. “Mettiamo in campo un altro tassello a sostegno delle persone fragili e bisognose” il commento di Federica Sgorbati, assessore alle politiche sociali del Comune di Piacenza, mentre il parroco di Sant’Antonino don Giuseppe Basini, che ha benedetto il nuovo veicolo, ha parlato di un “segno di speranza”. “L’atto di una donazione – ha evidenziato – non è qualcosa di nobile e bello da imitare, ma una necessità a favore della collettività e di una comunità. Gesti come questo dovrebbero essere all’ordine del giorno, il bene del singolo non può prevalere sul bene di tutti”.