Con cARTElloni l’arte si fa per strada, l’iniziativa

Comunicato stampa

È in programma una nuova iniziativa, dal 29 maggio al 6 giugno, a opera dell’Associazione Culturale Diciottotrenta in collaborazione con Associazione Piacenza Musei, il Gruppo Giovani degli Amici dell’Arte, La Matita Parlante e finanziato dal Comune di Piacenza grazie al bando “Giovani Protagonisti 2021”. La voglia di fare arte e di parlare di arte non è mai passata, anzi le restrizioni e le chiusure dei luoghi di cultura imposte dall’emergenza del coronavirus hanno consentito di scoprire nuovi metodi di fruizione delle opere d’arte. E nascono così iniziative come “cARTElloni”, pensate proprio per questo periodo di restrizioni che coniugano la voglia di occuparsi di arte con le restrizioni imposte dalla reazione alla pandemia, un modo per uscire anche fisicamente dalle strutture fisse da cui anche l’arte contemporanea fa fatica a staccarsi.

Ma in cosa consiste “cARTElloni”? Semplice, più di un centinaio di opere d’arte in digitale, in questa prima edizione, selezionate attraverso una call a livello nazionale per sconfinare negli spazi urbani di Piacenza e appropriarsi dei cartelloni pubblicitari presenti in città. Un evento ad alto contenuto digitale in quanto, per leggere la biografia dell’autore e la didascalia di ciascuna opera affissa, sarà necessario scansionare un Qrcode, un modo anche per risparmiare contenuti cartacei già ampiamente usati per la stampa. In un click quindi si potrà scoprire maggiori informazioni su chi e cosa si potrà ammirare per diverse vie e quartieri della città dal centro storico alla periferia collegando così Piacenza con un unico filo conduttore che sarà il tema della manifestazione.

Il primo format dell’Associazione Diciottotrenta nel 2021, dopo lo stop invernale e le restrizioni Covid, un evento gratuito aperto a tutti, senza una durata specifica di visita, solo un percorso su mappa, comunicato sui profili ufficiali degli organizzatori, dettato dalle posizioni dei manifesti. La completa libertà di poter vedere e rivedere quanti cartelloni si vuole, fotografarli e soprattutto leggerne il messaggio contenuto. Appunto la diversità, argomento di grande attualità che si può declinare in tante sfaccettature diverse è il fulcro dal quale ogni artista è dovuto partire per candidarsi e cercare di essere selezionato. Non solo fisica, ma anche di genere, religiosa e culturale, la diversità non rappresenta in questo caso una debolezza, ma al contrario un punto di avvicinamento tra le persone.

Una evento quindi che mette in comunicazione diverse associazioni del territorio che fanno rete, a partire da un workshop molto speciale con La Matita Parlate, associazione piacentina che si occupa di attività con ragazzi e ragazze disabili con problemi di autismo. Presso Spazio 4.0 sono stati istituiti due pomeriggi ad inizio maggio, di laboratorio grazie al quale si è dato spazio alla fantasia facendo si che all’interno di “CARTelloni” ci possa essere un contributo da parte di tutti.

Non possono ovviamente mancare i tour guidati alla scoperta della storia della nostra città, offerti come sempre da Piacenza Musei e Gruppo Giovani Amici dell’Arte; per due sabati (il 29 maggio ed il 5 giugno) avrete la possibilità di partecipare a tour guidati gratis suddivisi in piccoli gruppi in ottemperanza alle normative COVID. Il tema delle visite sarà diverso: il 29 maggio i volontari di Piacenza Musei e degli Amici dell’Arte ci guideranno nel cuore di Piacenza alla scoperta delle personalità artistiche più importanti mentre il 5 giugno, il percorso sarà incentrato sul connubio tra storia e guerra nei luoghi simbolo della nostra città.

Tutte le informazioni in aggiornamento sui profili social di Associazione Diciottotrenta, sull’evento ufficiale Facebook “cARTelloni, l’arte si fa per strada”, sul blog ufficiale www.diciottotrenta.it e alla mail cartellonipiacenza@gmail.com.