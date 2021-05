Con Cna un seminario online sulla gestione dei rifiuti speciali

Nuovo appuntamento formativo-informativo on-line organizzato da CNA Piacenza.

Martedì 11 maggio è in programma un seminario on-line organizzato in collaborazione con Iren dal titolo “I rifiuti speciali. Aggiornamenti normativi e prassi operative”. L’incontro, a cui è possibile partecipare gratuitamente previa iscrizione via mail all’indirizzo segreteria@cnapc.it o telefonando al n. 0523 572211, è rivolto, proprio per la specificità del tema, a tutte le imprese che, attraverso i propri cicli produttivi, producono rifiuti speciali.

Il seminario si svolgerà dalle ore 10 alle 12 e vedrà alternarsi al tavolo dei relatori Giorgia Morelli, Responsabile dell’Ufficio Ambiente di CNA Piacenza, Tiziana Gattoni, Responsabile pese e accettazione di Iren Ambiente, e Valter Agosti, Responsabile commerciale Emilia di Iren Ambiente. Nel corso dell’incontro, oltre all’illustrazione della convenzione stipulata da CNA e Iren per i rifiuti speciali, verranno presentate le indicazioni operative relative al formulario di trasporto, al registro di carico e scarico e alla gestione del deposito temporaneo presso il produttore. Saranno anche analizzate le novità introdotte dal D.Lgs 116/2020 e i soggetti obbligati alla compilazione del Mud 2021.