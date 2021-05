“Con le forniture previste vaccineremo tutti gli emiliano-romagnoli entro l’estate”

“Con le forniture previste nei prossimi mesi per l’Italia, vaccineremo tutti gli emiliano-romagnoli entro l’estate. E abbiamo già condiviso protocolli per le vaccinazioni nelle aziende che ne faranno richiesta. Facciamo in modo che alle aperture di questi giorni seguano tutte le altre, continuando a rispettare le regole di sicurezza e usando cautela. La luce in fondo al tunnel che si intravede facciamola diventare realtà”.

Così Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, in un post su Facebook in occasione della festa del Primo Maggio. “Se sarà cosi – ha aggiunto – le stime dicono che in un anno e mezzo recupereremo il Pil di fine 2019 e vogliamo che il lavoro sia al primo posto. L’Emilia-Romagna ha le capacità per ripartire prima e meglio di altri territori. Senza lasciare indietro nessuno. Perché chiunque possa avere le stesse possibilità. Perché una comunità non può dirsi civile e moderna, se non è solidale e inclusiva. E il lavoro è la prima condizione di dignità su cui si deve misurare ogni società”.

In un altro post su Twitter, Bonaccini ha parlato di 2.5 milioni di somministrazioni come obiettivo di fine maggio, “per avere oltre un milione e mezzo di persone già vaccinate con prima o seconda dose. Intanto siamo prima regione per persone vaccinate con più di 70 anni”.