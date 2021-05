Maxi concorso per infermieri: iniziate le prove al PalaBanca di Piacenza.

Le prime sessioni – in tutto ne sono state predisposte cinque – hanno preso il via nella giornata di mercoledì 19 maggio, mentre quelle rimanenti si svolgeranno oggi, 20 maggio. I candidati – informa in un post su facebook Ausl Piacenza, capofila del concorso promosso insieme ad altre aziende dell’Area vasta Emilia Nord – sono 4569.