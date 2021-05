Concorso regionale polizia locale, 13 posti a Piacenza. Dalla Cisl un corso di preparazione

Oltre 150 posti di Agente di Polizia Locale messi a concorso dalla Regione Emilia Romagna in diversi comuni o unioni dei Comuni: a darne notizia la Cisl, specificando che nella nostra provincia sono previsti 13 posti, suddivisi tra Piacenza e a Fiorenzuola.

In previsione del concorso la Cisl FP Emilia Romagna organizza un corso di preparazione: “Trattandosi di una selezione che riveste particolare interesse – spiegano -, è stato programmato un percorso formativo utilizzando apposita piattaforma online da remoto. Le lezioni saranno videoregistrate e saranno fruibili in differita. Gli argomenti delle lezioni saranno illustrati da docenti di comprovata esperienza nel settore, e verteranno sulle principali materie previste nel bando”. Per informazioni scrivere a cislfper.concorsopolizialocale@gmail.com.

Cisl Funzione Pubblica segnala inoltre che chi è in possesso di diploma potrà partecipare ad alcuni concorsi regionali che prevedono un consistente numero di posti di lavoro. Sono stati infatti pubblicati i bandi di concorso pubblico, con scadenza 11 giugno 2021,per assunzioni presso:

– Regione Emilia-Romagna, Er.go., Agenzia regionale per il lavoro emilia-romagna, Arpae e citta’ metropolitana di bologna per la copertura di 99 posti di cat. c – profilo professionale “istruttore amministrativo”, famiglia professionale “assistente amministrativo-contabile”.

– Regione Emilia-Romagna e l’agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (Arpae) per la copertura di n. 42 posti di cat. c – posizione economica c.1 -famiglia professionale “tecnico progettista in campo ambientale”

– Regione Emilia-Romagna per la copertura di n. 14 posti di cat. c -posizione economica c1 – famiglia professionale “tecnico in campo agro- forestale”

Anche in questi casi il sindacato organizza corsi di preparazione in modalità di videoconferenza. Per informazioni ed iscrizioni è possibile scrivere a cislfper.concorsi@gmail.com.