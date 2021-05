Conoscere il parco del Trebbia: un mese di appuntamenti a Calendasco

L’Ente Parchi del Ducato organizza una serie di appuntamenti per conoscere gli ambienti e la natura del Parco Fluviale del Trebbia nella zona di Calendasco.

Quattro attività gratuite, in altrettanti sabati di Maggio, rivolte principalmente alle famiglie, per scoprire divertendosi un po’, che anche dietro casa c’è una natura protetta che chiede e merita di essere capita, fruita e difesa. “Le attività promosse nei weekend di maggio in collaborazione con i Parchi del Ducato sono un’importante opportunità per conoscere più da vicino un territorio di grande ricchezza ambientale come quello del Parco del Trebbia e della sua foce – afferma Filippo Zangrandi, sindaco di Calendasco -. Con proposte innovative sarà possibile immergersi in un angolo di natura che è giusto valorizzare perché rappresenta un vero scrigno di bellezze e di vita. Grazie quindi ai Parchi del Ducato che hanno predisposto un ricco calendario di eventi, rientranti a pieno titolo nel percorso di partecipazione avviato dal Comune per la cura dei beni comuni e la promozione degli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 dell’Onu”

“L’acquisizione di consapevolezza dell’importanza del patrimonio naturale del Parco del Trebbia e delle sue esigenze di tutela possono avvenire anche, specie con i più piccoli, attraverso attività di carattere ludico-didattico e ricreativo all’aperto” – commenta Agostino Maggiali Presidente dei Parchi del Ducato.

Di seguito il calendario degli appuntamenti

SABATO 8 MAGGIO. ORE: 16 -18 ORIENTEERING NEL PARCO

Muniti di mappa alla ricerca di punti di controllo lungo il percorso. Alla fine saranno premiati i vincitori. Attività condotta da un educatore e una guida ambientale escursionistica.

Target: dagli 8 anni, famiglie

Max partecipanti: 10 gruppi familiari (circa 20 bimbi e 20adulti)

Ritrovo: Frazione Puglia (Calendasco – PC)

– – – –

SABATO 15 MAGGIO. ORE: 18 – 21 – BIRDWATCHING SERALE

Attività serale lungo il fiume Trebbia sul riconoscimento delle specie dell’avifauna presenti. I gruppo viene condotto da due guide ambientali escursionistiche con l’ausilio di binocoli forniti dal Parco.

Target: dagli 8 anni, famiglie, adulti

Max partecipanti: 20 (totali sia adulti che bambini)

Ritrovo: Frazione Puglia (Calendasco – PC)

– – – –

SABATO 22 MAGGIO. ORE: 16,30-18,30. – TANTE BELLE STORIELUNGO IL FIUME TREBBIA

Le famiglie saranno condotte da una guida e sarà presente un educatore che realizzerà una lettura animata.

Target: dai 3 anni, famiglie

Max partecipanti: 20 (totali sia adulti che bambini)

Ritrovo: Frazione Malpaga, Str. Malpaga, 12 (Calendasco -PC) area di sosta del Parco del Trebbia

– – – –

SABATO 29 MAGGIO. ORE: 15,30-18,30 – LAND ART NEL PARCO

Un laboratorio creativo con i bambini e un itinerario lungo il quale gli artisti del gruppo Open Art di Piacenza realizzeranno opere d’arte, pittura dal vivo e land art.

Target: Chiunque – Bambini dai 5 anni per il laboratorio.

Max partecipanti: 10 gruppi familiari (20 bambini e 20 adulti)

Ritrovo: Frazione Malpaga, Str. Malpaga, 12 (Calendasco -PC) area di sosta del Parco del Trebbia

Le attività sono gratuite con PRENOTAZIONE OBLIGATORIA. Per la prenotazione contattare: officina.ambientale@eurekacoop.it o il numero 3298507198. Portarsi acqua, abbigliamento comodo o sportivo e dispositivi per la prevenzione dal contagio Covid-19