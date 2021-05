Conservatorio Nicolini, corsi musicali per i più piccoli al via. Iscrizioni fino al 15 maggio

Fino al 15 maggio è possibile iscriversi ai corsi di avviamento alla pratica musicale del Conservatorio “Nicolini” di Piacenza dedicati a tutti coloro che, a partire dai nove anni, vogliono verificare la propria attitudine allo studio della musica, all’uno o all’altro strumento.

“Da quest’anno, grazie a questi corsi, i bambini possono capire se sono portati per la musica – spiega il direttore del Conservatorio Walter Casali -. Si tratta di uno spazio importante, ora finalmente colmato, che permette una piena e completa educazione didattica musicale in quanto dopo aver superato la fase dell’avviamento lo studente può accedere ai nostri corsi propedeutici triennali per poi affrontare quelli accademici di primo e secondo livello – continua il direttore -. Quest’anno la scadenza per iscriversi a tutti i nostri tipi di corsi è il 15 maggio”.

Entro questa data, quindi, chi volesse iscrivere i propri figli ai corsi di avviamento alla pratica musicale può andare sulla bacheca del sito www.conservatorionicolini.eu per scaricare e compilare la domanda di ammissione. “Questi corsi, non solo, rappresentano la base per poter acquisire sul campo le dinamiche e la preparazione idonea per poter accedere ai corsi propedeutici, ma anche in quanto diventano l’osservatorio privilegiato per il futuro studentesco in Conservatorio” – afferma la presidente del Nicolini Gianna Arvedi.