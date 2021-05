Contagi in frenata nel piacentino (-40,1%). Netto calo incidenza: 66 casi su 100mila abitanti

Dopo la risalita dei casi Covid, che aveva fatto alzare il livello di allerta sul territorio, dall’ultimo report sull’andamento dell’epidemia diffuso dall’Ausl (LEGGI) arriva oggi un dato decisamente incoraggiante: nell’ultima settimana (3-9 maggio) nel piacentino i nuovi contagi hanno fatto registrare una brusca frenata, passando da 342 a 188, con un calo pari al 40,1%. Il tutto a fronte di poco più di 11mila tamponi effettuati (positivo l’1,7% dei test, contro il 2,8% della settimana precedente).

Continua anche questa settimana la discesa dei casi in Emilia Romagna, dove i positivi sono calati del 23,2%, e Lombardia (-17,9%). Il dato nazionale fa invece segnare un -19,1%. Dei nuovi positivi nella nostra provincia, il 57% presentava sintomi, mentre il 90% dei nuovi contagiati è compreso nella fascia d’età fino ai 64 anni: confermata la maggior incidenza nella fascia tra 0 e 17 anni con 124 casi ogni 100mila abitanti, contro gli 86 nella fascia 18-40 e i 56 in quella tra i 41 e i 64 anni.

“Sono numeri quasi da zona bianca – commenta il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino -, probabilmente quelli registrati la scorsa settimana vanno letti come un’anomalia di natura statistica. A determinare questo calo, ancora più netto a Piacenza rispetto alla media regionale e nazionale, è la riduzione dei contagi nella fascia d’età 0-17 e in ambito scolastico”.

66 POSITIVI OGNI 100MILA ABITANTI – Nell’ultima settimana a Piacenza si sono registrati 66 positivi ogni 100mila abitanti (la zona rossa, lo ricordiamo, scatta alla soglia dei 250 casi, quella bianca sotto i 50 per tre settimane di seguito), dato che si mantiene decisamente più contenuto rispetto ai 110 dell’Emilia Romagna e ai 112 in Italia.

DECESSI – Sono stati due i decessi, tre in meno rispetto alla settimana precedente.

CRA – Due nuovi positivi, invece, all’interno delle Cra (entrambi operatori).

SCUOLE – Sul fronte del monitoraggio delle scuole si sono registrati 31 nuovi casi di positività, che hanno coinvolto 78 classi (di cui solo 25 aggiuntive rispetto alla settimana precedente), 19 delle quali con contagi interni.

QUARANTENA – Deciso calo del numero delle persone in quarantena e isolamento, passate da 2.466 a 1.905 nell’ultima settimana.

OSPEDALE – Restano stabili i ricoveri per Covid (66 alla data del 9 maggio), mentre si registrano in media 6 accessi di casi covid like al giorno in pronto soccorso.