Controlli anticovid, 24 sanzioni nella prima settimana di zona gialla. Chiuso un esercizio commerciale

Nella prima settimana di zona gialla sono state 1.083 le persone e 84 le attività controllate dalle forze dell’ordine nel piacentino, nell’ambito delle attività di monitoraggio anti covid: 22 le sanzioni per violazione della normativa elevate a carico di cittadini e due a carico di esercizi commerciali, uno dei quali è stato chiuso in via provvisoria.

A fornire i dati la Prefettura di Piacenza. 652 i servizi effettuati, con l’impiego di 1337 uomini. Nel solo fine settimana del 1 e 2 maggio, sono state controllate 271 persone e 20 esercizi commerciali ed accertate cinque sanzioni a carico di cittadini. Dall’8 marzo 2020 sino al 2 maggio 2021 sono state controllate nella nostra provincia 127.729 persone e 7.606 esercizi pubblici e commerciali: nell’ambito di questa attività sono state sanzionate 4183 persone, 92 gestori di esercizi commerciali (disponendo in 24 casi la chiusura provvisoria) e denunciate 11 persone per violazione della quarantena disposta dall’Azienda sanitaria.

La Prefettura rinnova l’appello al rispetto delle prescrizioni “fondamentale per contenere la diffusione del Covid e mettere il sistema sanitario nelle condizioni di proseguire nell’importante azione di immunizzazione. Nelle attività quotidiane, è fondamentale il rispetto delle regole generali ormai ben note: distanziamento, mascherine, lavaggio mani, ventilazione dei locali, applicazione protocolli e linee guida, secondo le responsabilità di ciascuno, a tutela nostra, dei nostri cari e di quanti entrano in contatto con noi, evitando assembramenti, che possano farci tornare tutti indietro a condizioni più restrittive e dannose per l’economia”.