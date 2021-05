Coppa Italia senza squadre di Serie C, Ghirelli “Espressione di un calcio d’élite”

“La decisione della Serie A di escludere le squadre di Lega Pro dalla Coppa Italia non solo viola diritti consolidati, ma è espressione di una concezione elitaria del calcio, incapace di avere una visione di sistema”.

Così dichiara in una nota il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli sulla nuova formula della Coppa Italia varata dal Consiglio della Lega A. “Lunedì è convocato il Consiglio direttivo della Lega Pro, che adotterà ogni iniziativa per tutelare i diritti delle proprie squadre e per salvaguardare una cultura del calcio che sia rispettosa dei valori più autentici dello sport. Innovare è giusto, ma salvando la coesione del sistema calcio”.

“E’ la stessa logica della Superlega, se si vuole proseguire su un sistema del genere che ha già fallito… – la sua riflessione riportata dall’agenzia Adnkronos -. Il calcio è in un periodo di riforme e non si può procedere a strappi, bisogna ragionare a sistema, questo è il primo problema. Seconda questione, c’è un diritto pregresso: le società di Serie C si erano organizzate per partecipare e abbiamo interpellato dei legali per studiare la materia”.