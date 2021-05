“Cosa farò da grande?” Due incontri online per l’orientamento degli studenti

Nota stampa Rete “Piacenza Orienta”, a firma di Virginia Plinio

“Che cosa farò da grande?” Questo è l’interrogativo di tanti ragazzi già a partire dalla seconda media. Le famiglie e i docenti, come ben sappiamo, hanno il compito di prestare attenzione all’individuazione delle motivazioni e degli interessi degli studenti, stimolandoli a riconoscere i propri punti di forza e di debolezza e alla progettualità personale riguardo al proprio futuro. Sempre e comunque. E’ proprio per questo che a Piacenza, con la Rete PiacenzaOrienta, è stato attivato da qualche anno un percorso di orientamento a maggio: Sm@rtorienta 2021.

La prima fase, quella delle dirette a tema, si è conclusa martedì 18 maggio. I genitori degli studenti hanno potuto assistere a due live YouTube sull’orientamento. Il primo evento è stato dedicato ai profili delle Scuole Superiori (licei, tecnici, professionali) con l’intervento di docenti esperti delle secondarie di secondo grado (Federica Morandi, Barbara Gobbi, Angela Fantin, Lorenzo Bosoni) e di primo grado (Maria Elisa Raja) e con il contributo di alunni che hanno parlato della propria esperienza nella scelta della scuola sfatando anche alcuni “miti” (ad esempio quello secondo cui, per i ragazzi molto impegnati in attività extra scolastiche come le gare sportive ad alto livello, non sia consigliabile la frequenza ad un liceo).

Il secondo ha visto la presenza della psicologa e psicoterapeuta dell’età evolutiva Martina Finetti, che ha evidenziato quanto sia importante ascoltare i nostri ragazzi, percepire i loro interessi, aiutarli a ricercare motivazioni, a “dimostrare” attitudini. In quest’occasione il dialogo è stato condotto insieme alle docenti Federica Morandi e Cristiana Alberici, per le Superiori e Sabrina Tagliaferri per le Medie e sono stati brevemente presentati i risultati della ricerca a tema del politecnico di Milano (condotta dall’equipe del Prof. Tommaso Agasisti in collaborazione con PiacenzaOrienta) come spunto di ulteriore riflessione. I due incontri sono stati interattivi, con un buon riscontro di pubblico. E ora….le Scuole Superiori vi attendono, ragazzi! Proseguono gli appuntamenti di Open day Spring Edition, dove potrete toccar con mano l’offerta formativa del nostro territorio. Volate alto!!!!!