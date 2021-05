Covid, ancora in calo contagi (-36,7%) e incidenza. “Numeri da zona bianca, ma resteremo in ‘giallo’ come la Regione”

Covid, continua la discesa dei casi positivi nel piacentino, con il nostro territorio che presenta numeri da “zona bianca”.

Una valutazione che mette in evidenza come Piacenza veda un calo netto dei contagi in maniera ancora più netta, rispetto ad altri territori, ma che non avrà effetti pratici, sottolinea il direttore generale dell’Ausl, Luca Baldino nel fornire il report settimanale sull’andamento della pandemia, perché “rimarremo in zona gialla come il resto dell’Emilia Romagna, visto che le categorie di appartenza non vengono decise provincia per provincia, ma su base regionale”.

E’ quanto riporta l’ultimo report sull’andamento dell’epidemia diffuso dall’Ausl (LEGGI): nell’ultima settimana (10-16 maggio) nella nostra provincia i nuovi contagi hanno fatto registrare una nuova frenata, passando da 188 a 119, con un calo pari al 36,7%. Il tutto a fronte di circa 9mila e 800 tamponi effettuati (positivo l’1,2% dei test, contro il 1,7% della settimana precedente). E continua anche questa settimana la discesa dei casi in Emilia Romagna, dove i positivi sono calati del 27,1%, e Lombardia (-31,8%). Il dato nazionale fa invece segnare un -27,9%.

Dei nuovi positivi nella nostra provincia, il 62% presentava sintomi, mentre l’88,5% dei nuovi contagiati è compreso nella fascia d’età fino ai 64 anni: la maggior incidenza si registra nella fascia 0-17 (“dato che si è dimezzato rispetto alle scorse settimane, per fortuna. Sicuramente i provvedimenti, adottati con il servizio di igiene pubblica rispetto alle quarantene nelle scuole, hanno funzionato” ha detto il direttore Baldino) e 18-40 anni, con 65 casi ogni 100mila abitanti, contro i 32 nella fascia 41-64 e i 24 in quella tra i 65 e i 79 anni.

42 POSITIVI OGNI 100MILA ABITANTI – Nell’ultima settimana a Piacenza si sono registrati 42 positivi ogni 100mila abitanti (la zona bianca, lo ricordiamo, scatta sotto i 50 casi per tre settimane di seguito), dato che si mantiene decisamente più contenuto rispetto agli 80 dell’Emilia Romagna e agli 81 in Italia.

DECESSI – Sono stati cinque i decessi, tre in più rispetto alla settimana precedente.

CRA – Nessun nuovo positivo, invece, all’interno delle Cra.

SCUOLE – Sul fronte del monitoraggio delle scuole si sono registrati 16 nuovi casi di positività, che hanno coinvolto 9 classi (di cui solo tre con contagi interni).

QUARANTENA – Nuovo calo del numero delle persone in quarantena e isolamento, passate da 1.905 a 1.139 nell’ultima settimana.

OSPEDALE – Scendono anche i ricoveri per Covid (50 alla data del 16 maggio), mentre si registrano in media 4 accessi di casi covid like al giorno in pronto soccorso.