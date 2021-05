Covid, Bonaccini “Se diminuiscono contagi, spero coprifuoco venga rivisto o eliminato”

Con una situazione dei contagi in miglioramento, il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini prende posizione su un’ulteriore allentamento delle misure restrittive. In particolare del coprifuoco.

“Spero possa essere rivisto o eliminato – ha detto nella mattinata del 7 maggio alla trasmissione “Mattino 5″ -. Significherebbe che il Governo prende atto che le cose vanno meglio, questa è la nostra speranza. Altrimenti è giusto essere prudenti”. Poi un commento sul parametro della trasmissione dei contagi. “Sperò però che il Governo faccia una revisione di come oggi vengono considerati i dati: l’Rt, che indica la trasmissione dei contagi, a mio parere dovrebbe essere superato da un ‘Rt ospedaliero’. Noi abbiamo un Rt che si sta avvicinando a 1 – spiega – però abbiamo il crollo dei ricoveri nei reparti ospedalieri, terapie intensive e reparti covid. Credo che l’importante sia che non ci sia più quel sovraffollamento, qui come in tutta Italia, come nei mei scorsi”.

Bonaccini ha fornito alcuni numeri. “Un mese e una settimana fa, i ricoverati nei reparti covid in Emilia Romagna erano 3700, oggi sono 1400. 405 in terapia intensiva un mese e una settimana fa, oggi sono 200. Questo significa che il virus ancora colpisce, ma fa meno paura perché stiamo vaccinando la parte della popolazione più fragile”. Sulla riapertura dei ristoranti al chiuso, Bonaccini ha detto: “E’ prevista dal primo giugno: è giusto rispettare la road map, ma penso proprio che se tutto verrà confermato in senso positivo” occorra ”permettere tra qualche settimana ai ristoranti di riaprire anche al chiuso con tutte le precauzioni che ancora servono”.

E sul turismo, Bonaccini ha confermato che la Regione sta valutando la precedenza agli operatori turistici nella campagna di vaccinazione anti-covid, in modo da avere spiagge ‘covid free’ in Romagna e favorire tutto il settore turistico in vista dell’estate. ”Visto che stiamo mettendo al riparo la popolazione anziana e le persone fragili – ha spiegato – stiamo pensando se, sulle spiagge romagnole e nei luoghi di maggiore affollamento turistico, vaccinare gli operatori una volta raggiunto i target per età, con una via anche prioritaria”.