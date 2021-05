Covid, dati ancora in calo “Puntiamo ad arrivare a giugno con numeri prossimi allo zero”

Covid, la provincia di Piacenza conferma numeri da “zona bianca” con casi positivi e incidenza ancora in discesa.

E’ quanto riporta l’ultimo report sull’andamento dell’epidemia diffuso dall’Ausl (LEGGI): nell’ultima settimana (17-23 maggio) nel piacentino i nuovi contagi sono passati da 119 a 105, con un calo pari all’11,8%. Il tutto a fronte di circa 9mila e 100 tamponi effettuati (positivo l’1,1% dei test, contro il 1,2% della settimana precedente).

“Abbiamo una media di 2 ricoveri al giorno al Pronto Soccorso – dice il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino -. Stiamo iniziando a non vedere più pazienti covid. Addirittura nella giornata del 21 maggio non abbiamo avuto nessun accesso covid. Nelle ultime settimane i ricoveri stanno continuando a calare più velocemente. Al momento abbiamo 33 pazienti covid ricoverati e altri 7 in terapia intensiva che, come sempre, è l’ultimo dato a scendere”.

“La situazione è molto buona e ci stiamo avvicinando, come la scorsa estate ma con molte certezze in più, alla remissione quasi completa della pandemia – commenta – e contiamo ad arrivare entro giugno a numeri prossimi allo zero”.

Continua la discesa dei casi in anche Emilia Romagna, dove i positivi sono calati del 29,9%, e Lombardia (-20,9%). Il dato nazionale fa invece segnare un -31%.

Il 97% dei nuovi contagiati è compreso nella fascia d’età fino ai 64 anni: la maggior incidenza si registra nella fascia 0-17 e 18-40 anni, rispettivamente con 82 e 57 casi ogni 100mila abitanti, contro i 28 nella fascia 41-64 e i 6 in quella tra i 65 e i 79 anni. Da segnalare un altro dato decisamente confortante: nessun nuovo caso positivo è stato riscontrato negli ultimi sette giorni fra gli over 80.

37 POSITIVI OGNI 100MILA ABITANTI – Nell’ultima settimana a Piacenza si sono registrati 37 positivi ogni 100mila abitanti contro i 42 dei sette giorni precedenti (la zona bianca a livello regionale, lo ricordiamo, scatta sotto i 50 casi per tre settimane di seguito), contro i 56 in Emilia Romagna e in Italia.

DECESSI – Sono stati due i decessi, tre in meno rispetto alla settimana precedente.

CRA – Per la seconda settimana consecutiva nessun nuovo positivo all’interno delle Cra.

SCUOLE – Sul fronte del monitoraggio delle scuole si sono registrati 17 nuovi casi di positività, che hanno coinvolto 14 classi (di cui solo quattro con contagi interni).

QUARANTENA – Ancora in calo del numero delle persone in quarantena e isolamento, passate da 1.139 a 970 nell’ultima settimana.

OSPEDALE – Scendono anche i ricoveri per Covid (33 alla data del 23 maggio), mentre si registrano in media 2 accessi di casi covid like al giorno in pronto soccorso.