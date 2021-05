Covid, Tagliaferri (FdI) “Perchè la Regione non è pronta a vaccinare i 40enni?”

“Leggiamo sui giornali odierni che l’assessore Donini e la Regione Emilia-Romagna non sarebbero pronti a vaccinare i quarantenni contro il coronavirus venendo meno alle indicazioni del Commissario Figliuolo”.

Lo afferma Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, in una nota. “Dietro le parole dell’assessore si cela un doppio dubbio – prosegue il comunicato -: o la Regione non è pronta a vaccinare o il Governo sta facendo promesse senza possibilità di mantenerle. In ogni caso la campagna vaccinale in Emilia-Romagna va a rilento, ci sono problemi su cui fare chiarezza. Serve capire chi, tra il Governo e la Regione, sta facendo chiacchiere sulla pelle dei cittadini”.