Covid, Tagliaferri (Fdi) “Una giornata del vaccino per i maturandi”

Attivare una giornata denominata “Il vaccino rende maturi”, per vaccinare i maturandi emiliano romagnoli, come sta avvenendo nella Regione Lazio.

A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi), che ricorda come “altre Regioni, come il Lazio, sta pensando di vaccinare tutti i maturandi con un Open day da effettuarsi entro il 12 giugno: aprendo ai maturandi la possibilità di vaccinarsi l’Emilia-Romagna sarebbe tra le prime regioni italiane a offrire ai giovani questa opportunità, dimostrando così di considerare i nostri ragazzi come i veri artefici del nostro futuro”.