Crai Volley Academy vince contro Sassuolo 3 – 0 e si classifica alla Final Four

CRAI VOLLEY ACADEMY PIACENZA – GREEN WARRIORS SASSUOLO 3-0 (25-14; 25-19; 25-16)

CRAI Volley Academy Piacenza: Zlatanov, Marchetti, Masotti 5, Camurri 12, Boni, Kraja, Sabatelli 8, Nicolini 14, Corradi 1, Cicola (C) 10, Crisafulli (L1), Boselli (L2).

Allenatori: Sazzi – Chiodaroli

Green Warriors Sassuolo: Micelli 2, Reggiani, Bursi 5, Cangini 8, Borlengo 1, Gianaroli, Bonato 4, Piccinini, Couchond, Tassini (C) 12, Orlandi, D’Angiolella (L1), Montagnani (L2).

Allenatore: Venco

Partita giocata venerdì 28 maggio 2021

Con il la splendida vittoria casalinga contro Sassuolo, la CRAI VAP festeggia la qualificazione alla Final Four regionale del campionato Under 17 che si terranno il prossimo sabato 20 giugno a Piacenza e saranno organizzate dalla società presieduta da Corrado Marchetti.

Le padrone di casa approcciano molto bene una gara che sulla carta non era tra le più semplici; infatti, già nel match d’andata, Sassuolo era riuscito a mettere la piacentine in difficoltà grazie al suo potenziale offensivo.

Questa volta, però è la VAP a mettere in forte difficoltà la difesa neroverde, che fatica anche a contrapporre un muro efficace agli attacchi delle padrone di casa.

Match ben gestito dalle piacentine per tutti i tre parziali, grazie ad un’ottima prestazione di Nicolini e Camurri, trascinatrici della squadra sia sul piano tecnico sia su quello caratteriale.

MVP e top scorer della partita, con 14 punti, la centrale Caterina Nicolini.

Ora si attende il risultato del girone di spareggio dal quale uscirà la vincente che affronterà la CRAI VAP nella prossima semifinale regionale.