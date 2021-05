Cultura e digitale, incontro online a partire dalla mostra sulla Madonna Sistina

Per la rassegna culturale «Primavera ad Arte» tornano gli appuntamenti online di Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza e di CoolTour s.c.

Come si narrano l’arte e la storia? Come si applicano i nuovi linguaggi digitali per la diffusione della cultura? Quante figure e competenze differenti possono orbitare intorno alla nascita di un evento culturale? A partire dalla genesi della mostra «La Madonna Sistina di Raffaello rivive a Piacenza» che aprirà il 29 aprile, in un incontro a quattro voci si affronteranno le tematiche contemporanee delle nuove accessibilità e modalità di fruizione dei luoghi di cultura.

Interverranno:

Manuel Ferrari: Direttore dell’Ufficio dei Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Piacenza Bobbio e curatore della Mostra “La Madonna Sistina di Raffaello rivive a Piacenza”

Elena Pedrazzini: CEO e direttore esecutivo per Twin Studio, agenzia creativa e casa di produzione cinematografica

Tomaso Pessina: regista, autore e sceneggiatore specializzato nello storytelling

Cristian Arbasi: scenografo e visual freelance

L’incontro andrà in onda in diretta streaming giovedì 13 maggio alle ore 21:00 sulla pagina Facebook del Complesso Monumentale Cattedrale di Piacenza e su quella della mostra La Madonna Sistina di Raffaello rivive a Piacenza; inoltre sulla pagina YouTube del Complesso Monumentale Cattedrale Piacenza. Non è necessaria registrazione.

LABORATORIO DIDATTICO “FIORI DI PORCELLANA” – Per la rassegna culturale «Primavera ad Arte» arriva un nuovo appuntamento con i laboratori didattici primaverili di Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza e di CoolTour s.c., svolti in presenza e guidati come di consueto da un’operatrice museale specializzata in didattica.

“Con il laboratorio «Fiori di porcellana», sabato 15 maggio ore 16.00, i bambini scopriranno come realizzare una finta porcellana con materiali naturali, atossici e facilmente reperibili – spiegano gli organizzatori -. Stimoleranno poi la loro creatività ideando e producendo delle bellissime e coloratissime composizioni floreali da regalare a coloro che amano”.

INFO ISCRIZIONI – Il laboratorio, che si svolgerà in presenza, è aperto ai bambini dai 5 in su. La partecipazione è a pagamento (3 euro a bambino/a). L’appuntamento per gli iscritti sarà presso il cortile della chiesa di San Sisto. Il laboratorio si attiverà al raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti, la prenotazione è obbligatoria a causa del ristretto numero di posti disponibili. Per prenotare scrivere all’indirizzo cattedralepiacenza@gmail.com oppure chiamare il 331.4606435. Agli stessi recapiti possono essere chieste le informazioni.

Il laboratorio si svolgerà in sicurezza, con partecipazione contingentata, uso obbligatorio della mascherina e distanza interpersonale da mantenere, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni delle normative vigenti in materia di contrasto al Covid-19.