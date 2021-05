Dagli Scout un aiuto ai detenuti, la raccolta di indumenti a S. Antonino

Il gruppo Piacenza 1 dell’Agesci promuove una raccolta di indumenti e prodotti di igiene personale a favore dei detenuti del carcere delle Novate. L’iniziativa degli scout è stata decisa a compimento di un percorso di riflessione e di approfondimento che viene spiegato nella nota che segue. In fondo anche orari e modalità della raccolta.

UN AIUTO AI DETENUTI DEL CARCERE CITTADINO DA PARTE DI PIACENZA

GIUSTIFIC-AZIONI, è questa la parola sulla quale abbiamo riflettuto quest’anno: quali sono alcuni problemi della nostra città che ci stanno a cuore e quali sono le scuse che troppo spesso ci frenano e non ci fanno agire per cambiare la situazione? Nel corso di quest’anno, grazie al finanziamento della Fondazione di Piacenza e Vigevano, è quello che abbiamo cercato di fare: non giustificarci ma compiere delle azioni che possano avere un impatto positivo. Inizialmente abbiamo esplorato la realtà dei Gruppi di Acquisto Solidale (G.A.S.) provando a cambiare il nostro modo di fare la spesa, poi ci siamo soffermati sul tema dell’immigrazione cercando di scoprire qualcosa in più su questo fenomeno. Dopodiché abbiamo approfondito il ruolo delle donne nella società di oggi per comprendere meglio i maggiori ostacoli che devono affrontare ed infine ci siamo interessati alla condizione dei detenuti delle carceri italiane. È per quest’ultimo motivo che, dopo aver incontrato un ex-carcerato, abbiamo deciso di organizzare una raccolta di indumenti e prodotti di igiene personale a favore dei detenuti del carcere cittadino da parte di tutta la nostra città. La raccolta si terrà a Piacenza, in Piazza Sant’Antonino, dalle ore 10:00 alle ore 13 e dalle 15:30 alle 20:30 di domenica 16 maggio e proseguirà nel corso della settimana successiva, dalle 19:00 alle 20:30, fino a venerdì 21 maggio compreso.

DATE E ORARI RACCOLTA INDUMENTI E PRODOTTI DI IGIENE PERSONALE PER DETENUTI DEL CARCERE DI PIACENZA

La raccolta si tiene a Piacenza, in Piazza Sant’Antonino.

Domenica 16 maggio dalle ore 10:00 alle ore 13 e dalle 15:30 alle 20:30 Lunedì 17 maggio dalle ore 19 alle 20:30

Martedì 18 maggio dalle ore 19 alle 20:30

Mercoledì 19 maggio dalle ore 19 alle 20:30

Giovedì 20 maggio dalle ore 19 alle 20:30

Venerdì 21 maggio dalle ore 19 alle 20:30