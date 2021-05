Dal 7 giugno riapre il Pronto Soccorso di Castello, operativo dalle 8 alle 20

Dal 7 giugno riapre il Pronto Soccorso di Castelsangiovanni, il servizio sarà operativo dalle 8 alle 20.

La decisione è stata comunicata dal Direttore Generale dell’Ausl di Piacenza, Luca Baldino, durante la riunione del Comitato di Distretto di Ponente.

La riapertura è motivata dalla riduzione significativa del numero dei contagi nella nostra provincia.

“La decisione ci è stata comunicata dal direttore generale dell’Ausl durante l’incontro del comitato di distretto – dice Lucia Fontana, sindaco di Castelsangiovanni e presidente della conferenza socio sanitaria -, comunicazione che abbiamo intenzione di approfondire, rispetto ai tempi per il ripristino integrale del del servizio e al personale impiegato. Il nostro auspicio è che venga previsto lo stesso numero di sanitari precedente alla sospensione e che venga, anzi potenziato. Siamo poi in attesa dei 3 milioni e 200mila euro promessi dal ministro Speranza, per la realizzazione di un nuovo pronto soccorso su un’area diversa da quella attuale”.

“La decisione di sospendere l’attività di emergenza-urgenza era stata motivata nei mesi scorsi dalla necessità di mantenere il nostro presidio covid free, per salvaguardare l’attività ospedaliera soprattutto sul fronte degli interventi chirurgici. Ora i dati relativi ai contagi, quasi da zona bianca, ci consentono di riaprire il pronto soccorso. Una situazione generale che lascia ben sperare ma i cittadini devono comunque continuare ad attenersi alle prescrizioni nati contagio e non abbassare la guardia – sottolinea il sindaco -. Noi amministratori continuiamo a monitorare questa fase in cui ancora dobbiamo fronteggiare il covid, seguendo passo passo l’attività dei servizi sanitari, proprio per tutelare la popolazione. Su questo fronte, ci è stato detto che il reparto di riabilitazione dovrebbe tornare operativo nel corso dell’estate, a fine luglio, una volta terminati i lavori in cardiologia”.