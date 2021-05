Defibrillatori per le pattuglie di Metronotte Piacenza, parte la campagna di crowdfunding

“Vigiliamo il cuore nella tua città” è il nuovo progetto che l’associazione Progetto Vita vuole realizzare con Metronotte Piacenza, per equipaggiare le pattuglie dell’istituto di vigilanza con defibrillatori semiautomatici e metterle in condizione di prestare immediato soccorso in caso di arresto cardiaco, garantendo maggiori probabilità di sopravvivenza.

“Un progetto pilota in Italia – sottolinea Progetto Vita -: a Piacenza 130 persone sono state salvate da un arresto grazie ai DAE: sono 130 cuori che hanno ripreso a battere e 130 famiglie che non hanno perso un loro caro. Per questo, abbiamo dato il via ad una campagna di crowdfunding sul portale CrowdForLife di Crédit Agricole: il nostro ambizioso obiettivo è di dotare tutte le pattuglie di Metronotte Piacenza di un defibrillatore salvavita (DAE). Non vogliamo farci cogliere impreparati: l’arresto cardiaco è un’epidemia silenziosa che miete 60.000 vittime ogni anno in Italia, 1 ogni 8 minuti”.