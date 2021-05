“Degrado al vecchio deposito Zucca” mozione della minoranza alla giunta

Degrado al vecchio deposito Zucca: la minoranza presenta una mozione a giunta e sindaco.

La struttura, situata tra vicolo Santa Maria e via Mazzini a Piacenza, “un tempo – si legge nel documento firmato dai consiglieri Giorgia Buscarini, Stefano Cugini, Christian Fiazza e Giulia Piroli (Partito Democratico), Luigi Rabuffi (Piacenza in Comune). Samuele Raggi (Piacenza del Futuro), Sergio Dagnino (Movimento 5 Stelle) e Roberto Colla (Piacenza Oltre) – magazzino dei prodotti tropicali importati dalle colonie italiane di Libia, Etiopia e Somalia” è da “decenni abbandonato al suo destino di degrado e decadimento”. Ad avere invaso il deposito, sottolineano i consiglieri “colonie di grossi ratti che hanno di fatto occupato i locali, al pari di piccioni e scarafaggi” i quali fuoriescono “dalle molteplici crepe del magazzino e dalle rugginose saracinesche perforate”. Inoltre, secondo la minoranza, “la situazione di degrado stimola l’inciviltà dei proprietari di cani, che non si fanno problemi a utilizzare il perimetro quale vespasiano per i propri animali”.

Da qui la richiesta, affidata alla mozione, alla giunta e al sindaco di “contattare gli attuali proprietari della struttura” per intimarne “il ripristino” così da “non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade e alle relative pertinenze”. Inoltre, i consiglieri chiedono di “prospettare ai proprietari la possibilità eventuale di cessione a titolo non oneroso o simbolico dei locali, stante la condizione in cui sono lasciati da decenni, al fine di valutare manifestazioni di interesse volte al recupero e a un futuro utilizzo utile a ridonare al centro storico spazi dotati di un certo fascino, togliendoli al degrado e al rischio igienico-sanitario”.