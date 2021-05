Si è accesa di blu, giovedì sera, la facciata di Palazzo Farnese a Piacenza, in occasione del trentennale della ratifica italiana della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

In tutta Italia i Comuni hanno illuminato con questa tonalità i propri edifici storici e monumentali, in adesione alla campagna promossa da Anci e Unicef Italia dal titolo “Lunga vita ai diritti”. La ricorrenza – sottolinea il Comune di Piacenza – rappresenta quindi un’occasione per sensibilizzare tutta la cittadinanza relativamente ai diritti dei bambini, delle bambine e degli adolescenti, nonché un’opportunità per rinnovare l’attenzione verso politiche e iniziative che garantiscano la piena attuazione dei principi della Convenzione Onu.