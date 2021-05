In un anno in cui i luoghi della cultura sono stati a lungo inaccessibili, tra chiusure e restrizioni, un gruppo di giovani piacentini ha deciso di portare l’arte direttamente tra la gente.

Dal 29 maggio al 6 giugno, l’Associazione Culturale Diciottotrenta darà spazio a un ricco ventaglio di espressioni creative non confinandole, però, all’interno di un recinto chiuso, ma sparpagliandole in tutti gli angoli della città, in piazze e vie. Come? Utilizzando, temporaneamente, come supporto i cartelloni solitamente impiegati a scopo pubblicitario, in questa occasione utilizzati per affiggere foto, illustrazioni, disegni e poesie.

Foto 2 di 2



“I manifesti pubblicitari sono come delle “tele” già presenti sul territorio urbano, che per una settimana abbiamo deciso di trasformare in vere e proprie opere d’arte – spiega Ludovica Lamoure, curatrice dell’evento, chiamato emblematicamente “cARTElloni” -. Io personalmente mi sono occupata di selezionare le opere e gli artisti, cercando di dare un filo narrativo all’intero progetto. In tutto i piacentini ne troveranno 114, anche se quelle sullo Stradone Farnese rimarranno disponibili solo il 29 e il 30 maggio. Per ammirarle sono stati studiati una serie di percorsi, percorribili in completa libertà, che toccano diverse aree di Piacenza, dalle più centrali a quelle più periferiche. Inoltre, per leggere la biografia dell’autore e la didascalia di ciascuna opera affissa, sarà necessario scansionare col telefono un Qrcode, così da evitare un’ulteriore impiego di carta”.

Fil rouge di tutti i manifesti è il tema della “diversità“. “Per questo il titolo scelto per questa prima edizione di “cARTElloni” è “Tu che mi capisci” – spiega Ludovica -: La diversità è un argomento ampio, che abbiamo deciso di interpretare in tutte le sue sfaccettature: culturale, di genere ma anche come accettazione del proprio corpo. Sono arrivate tantissime opere, in prevalenza da Piacenza, ma anche da altre province italiane e una addirittura da Londra: sono creazioni eterogenee, sia di artisti affermati che di giovani emergenti. Oltre a portare bellezza nella città, credo che l’evento possa essere occasione per stimolare ragionamenti e generare spunti di riflessione tra le persone”.

Ad occuparsi di locandine, social e di tutta la parte grafica dell’iniziativa è stata la giovane illustratrice Maia Seri. “Ho sempre pensato che Piacenza, a livello artistico e culturale, fosse piena di belle intenzioni, ma che poi difficilmente si riescono a realizzare – commenta -: il bello di questa iniziativa è che ‘colpisce’ direttamente le persone, mettendole faccia a faccia con un’opera d’arte anche se queste non la cercano in maniera volontaria. Credo sia qualcosa di davvero originale e stimolante”. Nell’ambito di “cARTElloni”, Maia si è occupata anche di tenere un workshop con alcuni ragazzi autistici dell’associazione La Matita Parlante. “E’ stata un’ulteriore occasione per riflettere intorno al concetto di diversità: i ragazzi hanno quindi realizzato tre opere – che ho aiutato a digitalizzare – le quali dal 29 maggio saranno ammirabili su tre cartelloni in via Farnesiana”.

TOUR GUIDATI IL 29 MAGGIO E IL 5 GIUGNO – “cARTElloni” prevede anche alcune iniziative collaterali, in programma sabato 29 maggio e sabato 5 giugno con la collaborazione di Piacenza Musei e Gruppo Giovani Amici dell’Arte. IL 29 maggio, partenza dalla Galleria Ricci Oddi, sono stati organizzati una serie di tour guidati dedicati alle principali personalità artistiche che si possono incontrare nel quadrilatero tra via San Siro, via Santa Franca, Stradone Farnese e via Giordani. Sabato 5 giugno, partenza sempre dalla Ricci Oddi, in programma invece una serie di tour guidati incentrato sul ruolo svolto da Piacenza durante la Seconda Guerra Mondiale, che si snoderanno lungo lo Stradone Farnese, Corso Vittorio Emanuele, chiudendosi in via Palmerio.

ORARI PARTENZA TOUR GUIDATI – I tour guidati sono in programma ogni ora dalle 10 alle 18 (10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18).

“cARTElloni” è un evento organizzato dall’associazione culturale Diciottotrenta in collaborazione con Associazione Piacenza Musei, il Gruppo Giovani degli Amici dell’Arte, La Matita Parlante e finanziato dal Comune di Piacenza grazie al bando “Giovani Protagonisti 2021”. Tutte le informazioni in aggiornamento sui profili social di Associazione Diciottotrenta, sull’evento ufficiale Facebook “cARTelloni, l’arte si fa per strada”, sul blog ufficiale www.diciottotrenta.it e alla mail cartellonipiacenza@gmail.com.