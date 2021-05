Domani apertura gratuita per la nuova sezione Romana di Palazzo Farnese

Apertura straordinaria con ingresso gratuito, lunedì 17 maggio – nel giorno che abitualmente segnerebbe la chiusura settimanale dei Musei Civici – per la nuova Sezione Romana del Museo Archeologico di Palazzo Farnese a Piacenza.

L’inaugurazione ufficiale del nuovo museo alla presenza delle autorità è invece in programma domenica pomeriggio.

L’apertura eccezionale di lunedì, con ingresso libero dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, non prevede prenotazione è obbligatoria, ma chi lo desidera può riservare contattando lo 0523-492658 o scrivendo a info.farnese@comune.piacenza.it. In ogni caso sarà necessario presentarsi in biglietteria per ricevere il tagliando di accesso, non escludendo l’eventualità di dover attendere per alcuni minuti il proprio turno, per garantire che non si creino assembramenti nel percorso. Va nella stessa direzione anche l’iniziativa degli itinerari guidati gratuiti, compresi nel biglietto di ingresso, che saranno offerti ai visitatori da venerdì 21 maggio al 20 giugno prossimo, ogni fine settimana: il venerdì alle 18, il sabato e la domenica alle 10, 11.30, 15 e 16.30. Per fruirne, sino a esaurimento dei posti disponibili, sarà obbligatoria la prenotazione, che in base alle normative vigenti è comunque necessaria, nei fine settimana, per accedere ai Musei. La nuova Sezione Romana sarà visitabile negli orari di apertura al pubblico di Palazzo Farnese: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.