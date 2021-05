Domenica da tutto esaurito a Rivergaro col “mercato di qualità” in sicurezza

Con le prime riaperture, complice anche la bella giornata, a Rivergaro, domenica piazza Paolo e Dante hanno visto il tutto esaurito grazie al “mercato di qualità”.

Il mercato, svolto in completa sicurezza nel rispetto delle normative vigenti per il contrasto del Covid19, è stato organizzato dai mercanti di qualità di Piacenza in collaborazione con Confcommercio e il Comune di Rivergaro. L’Amministrazione Comunale ringrazia “tutti i commercianti della Piazza, la Polizia Locale e le Guardie Ecologiche Volontarie per il loro prezioso supporto”, rivolgendo un particolare ringraziamento” all’instancabile organizzatore Maurizio Fumi, colpito da un grave lutto nei giorni scorsi”.