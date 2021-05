Don Valerio Picchioni nuovo parroco di Rivergaro

Don Valerio Picchioni, finora vicario parrocchiale della parrocchia della Santissima Trinità in Piacenza, è stato nominato Parroco delle Parrocchie: Sant’Agata in Rivergaro, San Pietro Apostolo in Pieve Dugliara, Santo Stefano martire in Niviano.

Inoltre, è stato nominato Amministratore parrocchiale delle Parrocchie: San Bartolomeo Apostolo in Ottavello, “lnvenzione” della Santa Croce in Bassano, Sant’Alessandro Martire in Suzzano, Sant’Ilario vescovo in Rallio, San Maurizio martire in Roveleto Landi, e Sant’Antonio abate in Statto, Comune di Travo.

La parrocchia di Sant’Agata era vacante dopo la scomparsa, lo scorso anno, di don Giovanni Cordani, vittima del coronavirus, ed era stata affidata pro tempore a don Giuseppe Lusignani, dal 2010 fino a pochi mesi fa parroco di Pieve Dugliara così come di Niviano, Suzzano, Bassano, Ottavello, Roveleto Landi, Rallio di Montechiaro, per poi succedere a don Paolo Camminati alla guida di Nostra Signora di Lourdes.

I parrocchiani della Valtrebbia avevano auspicato un ritorno di don Lusignani, per non perdere il senso di comunità, ora affidata a don Picchioni.