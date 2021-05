Dopo lo stop ha ripreso a volare Fly 4 Freedom: emozioni per due giovani passeggeri

Sono ripresi i voli di Fly 4 Freedom OdV, l’associazione di volontariato piacentina che si occupa di far provare l’emozione del volo a ragazzi con disabilità, a bordo di un aereo ultraleggero .

Dopo il lungo stop da “zona rossa” – a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid19 – alle 9 e 30 di domenica 2 maggio, dall’aviosuperficie di Casaliggio, l’aereo Zenith STOL CH 701 di colore giallo, con ai comandi il pilota Cristian Sorrentino, è decollato per la gioia di due ragazzi.

«Di prima mattina le condizioni meteo non erano delle migliori – ha spiegato Cristian Sorrentino, infermiere piacentino del 118 e creatore di Fly 4 Freedom – ma poco prima delle 9 il cielo è diventato sgombro di nuvole. Per una ventina di minuti ciascuno, i due ragazzi hanno potuto ammirare dall’alto il fiume Trebbia, la zona di Rivalta di Gazzola con l’antico castello, poi Croara con il campo da golf, Rivergaro e il castello di Statto, e a Rallio il castello di Montechiaro. È stata una mattinata fantastica: siamo riusciti a regalare un momento di assoluta spensieratezza e felicità a questi due ragazzi. Il primo a salire a bordo dell’ultraleggero è stato Davide, un quattordicenne, che è arrivato qui da Saronno accompagnato dai genitori e dai suoi due fratelli appositamente per fare questa esperienza.

Le emozioni del volo lo hanno reso felice e si è messo a proprio agio, tanto da voler esprimere con le parole la propria gioia. Entusiasti i suoi familiari per questo bellissimo momento che noi organizzatori di Fly 4 Freedom siamo riusciti a regalare al giovane Davide. È stato quindi il turno di Alex, un ragazzo piacentino con disturbi motori, giunto al campo volo accompagnato dai genitori e da un insegnante di sostegno. Anche per Alex una giornata indimenticabile».

«Desidero ringraziare ancora una volta la Pubblica Assistenza Sant’Agata di Rivergaro per la sempre proficua collaborazione, avendo assicurato ancora una volta la propria presenza con un equipaggio e un’ambulanza, in supporto dell’evento – ha detto Sorrentino -. La nostra volontà è quella di continuare e poter regalare sorrisi a quante più persone possibile, sempre nel massimo rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid, puntando all’inclusione sociale e alla lotta alla disabilità».

Per maggiori, sia per informazioni che per sostenere questa attività di volontariato è possibile contattare Cristian Sorrentino tramite messaggio WhatsApp al numero 3292027696 oppure inviando una mail a mail@fly4freedom.it

Per maggiori info è anche possibile consultare il sito internet www.fly4freedom.it