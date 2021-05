Dopo un mese riparte il Fiorenzuola, trasferta toscana per inseguire il primato

Parte dall’ultima trasferta toscana della stagione il rush finale che porterà il Fiorenzuola di Mister Luca Tabbiani ad affrontare, domenica 23 maggio 2021 alle ore 16, il Real Forte Querceta.

Allo Stadio Necchi Balloni di Forte dei Marmi (LU) i rossoneri saranno di scena per tornare sul rettangolo di gioco dopo due settimane di stop forzato ed altrettante a causa dello stop dei campionati deciso dalla Lega Nazionale Dilettanti per favorire la disputa di alcuni recuperi di Serie D Girone D.

Il Fiorenzuola torna a giocare un match di campionato dopo la gara, indimenticabile, vissuta contro il Rimini circa un mese fa e vinta (3-2) all’ultimo respiro con la rete in piena zona Cesarini da parte di Arrondini.

La squadra di Mister Tabbiani si trova al momento al secondo posto in campionato a braccetto del Lentigione (a quota 58 punti), a -3 dalla capolista Aglianese.

Le due compagini più vicine al Fiorenzuola in termini numerici hanno tuttavia disputato 2 gare in più dei rossoneri. Un cammino ancora estremamente lungo vede la squadra del presidente Pinalli a 7 giornate dalla fine. 630 minuti da giocare in un mese, con la stagione che terminerà il 20 giugno 2021 contro il Sasso Marconi in terra bolognese.

E’ di poche ore la notizia che ha visto bloccare i playout di Serie D da parte di LND, confermando 2 retrocessioni dirette al termine di un campionato-maratona che per le squadre e’ iniziato ad agosto 2020.

La prossima sfida che attende capitan Guglieri e compagni e’ di quelle tutt’altro che semplici, in quanto si andra’ ad affrontare una formazione come quella del Real Forte Querceta che si e’ creata durante la stagione l’obiettivo di arrivare ai playoff. Al momento la squadra toscana si trova al 4º posto a braccetto della Pro Livorno Sorgenti con 42 punti totalizzati in 29 giornate, figli di 11 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte.

La squadra allenata da Christian Amoroso nelle ultime gare ha mostrato quasi sempre un atteggiamento estremamente positivo e propositivo, andando a segno in tutte le 7 gare disputate dal 14 aprile ad oggi tranne nella sfida contro la capolista Aglianese. In quell’unica circostanza, subendo due reti nei primi minuti, il Real Forte Querceta sembro’ meno propositivo rispetto al solito, dando spazio nella ripresa a diversi giovanissimi giocatori. Dopo 3 giorni, tuttavia, la squadra di Mister Amoroso fu brava ad aver ragione in rimonta per 2-1 della Correggese, con le reti di Amico e Baracchini.

La coppia d’attacco formata da Pegollo e Di Paola ha gia’ prodotto 15 reti in combinata da iniziò stagione, confermandosi come uno dei tandem piu’ interessanti del campionato.

In casa Fiorenzuola, dopo lo stop forzato di ben 2 turni, l’obiettivo principale sarà’ quello di riprendere confidenza con il campo e ritrovare quel ritmo partita che manca da piu’ di un mese.

Non saranno disponibili per la gara, in casa rossonera, Tognoni, alle prese con un problema muscolare, Crotti (operato in settimana per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio dopo l’infortunio patito contro il Rimini) e Perseu (squalificato).

Il vice allenatore Vincenzo Cammaroto ha parlato così della sfida che attende il Fiorenzuola: ‘Un mese di stop forzato dal campionato può levare un pizzico di abitudine a livello di metrature; abbiamo pero’ sempre cercato di tenere i ragazzi sempre vivi, compito molto semplice perché tutti si allenano come se si giocasse sempre: il nostro obiettivo è talmente grande che gli stimoli vengono da sé.

Siamo tre squadre che ci giochiamo qualcosa di importante. Ognuno ha le sue armi; chi sbaglierà meno potrà dire la sua alla fine di questa lunga stagione.’