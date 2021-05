Nella corsa Donne Juniores, le due atlete classe 2002 hanno coronato una gara all’attacco. Allieve, podio per la torinese Vittoria Grassi (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), terza

Una spettacolare doppietta che corona una giornata da protagonisti. A Bianconese di Fontevivo (Parma) il VO2 Team Pink festeggia un’impresa da urlo nella corsa per Donne Juniores, ultimo dei tre atti del Trofeo Bussolati Asfalti che ha visto protagoniste tutte le categorie giovanili.

La gara conclusiva (aperta anche alle ragazze primo under 23) ha infatti visto un doppio graffio delle “panterine”, capaci di salire sui primi due gradini del podio. Su quello più alto è salita Cristina Tonetti, classe 2002 (primo anno Under), figlia dell’ex professionista Gianluca e originaria di Besana Brianza. Per la Tonetti, una gioia incontenibile anche perché ha sancito anche il suo primo successo su strada. A completare la festa per il sodalizio piacentino presieduto da Gian Luca Andrina, il secondo posto della milanese Aurora Mantovani, vincitrice della volata delle prime inseguitrici, mentre la toscana Milena Del Sarto (Gauss Fiorin) ha completato il podio assoluto.

Un successo, quello del VO2 Team Pink, che trova radici già all’inizio della corsa, dove al termine del primo giro parte una fuga di dieci atlete dove entrano subito Tonetti e Mantovani; il gruppo fa un po’ a elastico, riducendo il gap a 30 secondi a due giri dalla fine. Al suono della campana il margine è di 37 secondi, poi a metà dell’ultima tornata Cristina Tonetti parte in contropiede, agevolata dalle doti di cronoman. Un’azione perfetta che fa il vuoto e le regala la splendida vittoria al termine di una giornata quasi interamente in fuga.

“E’ un gran bel risultato – commenta il direttore sportivo Stefano Peiretti – la fuga decisiva è stata promossa dalle nostre atlete fin dai primi chilometri di corsa come era nelle nostre intenzioni tattiche per portar via un allungo corposo. Davanti le ragazze hanno collaborato, mentre dietro la squadra è rimasta unita nel rompere i cambi e cercare di far in modo che prendesse piede la fuga, che per le nostre caratteristiche era la soluzione tattica migliore per questa gara. Sul finire, Cristina Tonetti ha fatto un bel numero, poi Aurora Mantovani ha giocato alla grande sulle ruote delle avversarie centrando una fantastica doppietta che alla nostra squadra mancava negli ultimi anni. La dedica va al nostro presidente Gian Luca Andrina che ieri (sabato) ha superato l’esame da direttore sportivo di terzo livello, aggiungendo qualità allo staff tecnico della squadra”.

Ma Bianconese aveva regalato già in mattinata gioie alle “panterine”: nella corsa per Donne Esordienti vinta in volata da Chantal Pegolo (Conscio), decimo posto nei primi anni per la reggiana Giulia Casubolo (Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink). La successiva corsa per Allieve, risolta anch’essa allo sprint, invece ha visto il sodalizio del presidente Massimo Arnesano salire sul podio grazie al terzo posto della torinese Vittoria Grassi, alle spalle di Anita Baima (Cicli Fiorin, quarto centro consecutivo) e Beatrice Bertolini (Valcar-Travel & Service).

Risultati Bianconese:

Ordine d’arrivo Donne Juniores: 1° Cristina Tonetti (VO2 Team Pink) 76 chilometri 300 metri in 1 ora 52 minuti, media 40,875 chilometri orari, 2° Aurora Mantovani (VO2 Team Pink) a 13 secondi, 3° Milena Del Sarto (Team Gauss Fiorin), 4° Elisa De Vallier (Conscio Pedale del Sile), 5° Giulia Giuliani (GB Junior Team), 6° Giorgia Simoni (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo), 7° Ylenia Fiscarelli (Pro Cycling Team), 8° Alice Brugnera (Breganze Millenium), 9° Francesca Pellegrini (Valcar-Travel & Service), 10° Valentina Basilico (Racconigi Cycling Team).

Ordine d’arrivo Donne Allieve: 1° Anita Baima (Cicli Fiorin) 43 chilometri 900 metri in 1 ora 11 minuti 19 secondi, media 36,934 chilometri orari, 2° Beatrice Bertolini (Valcar-Travel & Service), 3° Vittoria Grassi (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink), 4° Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera), 5° Valentina Zanzi (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica), 6° Camilla Locatelli (Cesano Maderno), 7° Livielle Ongarato (Team 1971), 8° Ilaria Prevedello (Team 1971), 9° Camilla Lazzari (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t.), 10° Federica Venturelli (Cicli Fiorin).

Ordine d’arrivo Donne Esordienti: 1° Chantal Pegolo (Conscio Bike Friuli) 29 chilometri 500 metri in 52 minuti 12 secondi, media 33,908 chilometri orari, 2° Maria Acuti (Valcar-Travel & Service), 3° Erja Giulia Bianchi (Ju Green Gorla Minore), 4° Alessia Orsi (Polisportiva San Marinese), 5° Camllla Bezzone (Cicli Fiorin), 6° Maddalena Simeoni (Zhiraf Guerciotti), 7° Nicoletta Berni (Zhiraf Guerciotti), 8° Aurora Fanti (Gioca in Bici Oglio Po), 9° Giulia Limonta (Valcar-Travel & Service), 10° Francesca Genna (Conscio Pedale del Sile)

Classifica Donne Esordienti primo anno: 1° Maria Acuti (Valcar-Travel& Service), 2° Alessia Orsi (Polisportiva San Marinese), 3° Nicoletta Berni (Zhiraf Guerciotti), 4° Sara Spinelli (Ciclistica San Miniato Santa Croce, 4° Alessia Milesi (Ossanesga), 6° Rebecca Fiscarelli (Cicli Fiorin), 7° Emma Vanuzzo (Bicifestival), 8° Matilde Rossignoli (Luc Bovolone), 9° Eva Zandri (Rinascita), 10° Giulia Casubolo (Ciclismo giovanile VO2 Team Pink).

Classifica Donne Esordienti secondo anno: 1° Chantal Pegolo (Conscio Bike Friuli), 2° Erja Giulia Bianchi (Ju Green Gorla Minore), 3° Camilla Bezzone (Cicli Fiorin), 4° Maddalena Simeoni (Zhiraf Guerciotti), 5° Aurora Fanti (Gioca in Bici Oglio Po), 6° Giulia Limonta (Valcar-Travel & Service), 7° Francesca Genna (Conscio Pedale del Sile), 8° Romina Evelyn Di Sciuva (Cicli Fiorin), 9° Aurora Casadei (Polisportiva Fiumicinese Fa.i.t. Adriatica), 10° Asia Zanardini (Cadeo Carpaneto).

