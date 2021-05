Droni in Italia, tutto ciò che c’è da sapere per utilizzarli nel rispetto della legge

Se state valutando l’acquisto di un drone, vi suggeriamo prima di informarvi attentamente su quali sono le normative che regolano il loro volo, leggendo il nostro articolo.

Un tempo i droni erano materiale fantascientifico, li si poteva vedere in film sci-fi come Ritorno al Futuro e la loro implementazione in un contesto cittadino era molto lontana dalla realtà dei fatti. La tecnologia che permette di pilotare una sorta di aeromobile a distanza è stata immediatamente utilizzata dagli organi militari di molti paesi e solo quando questa ha perso l’alone di segretezza ed esclusività che ha iniziato a diffondersi anche in altri ambiti, come spesso accade per molte tecnologie che oggi diamo per scontate.

Acquistare un drone

Operazione estremamente semplice, basta infatti collegarsi a un sito di e-commerce per avere a disposizione decine di modelli tra cui scegliere, da quelli a basso costo fino a prodotti professionali dotati delle migliori fotocamere per realizzare video o scatti dall’alto. Se siete fotografi esperti o semplicemente degli amatori che vogliono ampliare le proprie conoscenze nell’ambito, un drone può fornirvi nuovi spunti per fantastiche fotografie.

Limitazioni e regole

L’Italia è stato uno dei primi Paesi a dotarsi di una legge che regolamentasse l’uso dei droni. Prima di acquistarne uno e cominciare a pilotarlo è importante prendere in considerazione dunque tutte le limitazioni del caso. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, spesso abbreviato con l’acronimo ENAC, ha ritenuto opportuno stilare un regolamento che tutti i cittadini che vogliono pilotare un drone devono assolutamente rispettare.

Quelli dotati di fotocamere e videocamere potrebbero infatti riprendere eventi e persone senza che queste ne siano informate, violando dunque la privacy individuale, oppure in casi più gravi i droni di dimensioni notevoli potrebbero cadere da altezze notevoli su persone che sostano in piazze o luoghi pubblici, causando incidenti tutt’altro che piacevoli. Insomma, non si può pilotare un drone alla leggera e prima di dedicarvi a questo hobby dovreste dare un’occhiata al regolamento ENAC.

Nuovi parametri nella categoria Open

Recentemente l’ENAC ha stabilito dei nuovi parametri per i droni nella categoria Open, ovvero il volo per svago che include requisiti specifici come il volo a vista, droni con peso inferiore a 25 kg, altezza di volo massima pari a 120 metri e marchio CE per il dispositivo. Vediamoli dunque insieme. Innanzitutto si prende in considerazione l’area di volo, indicata con A1, A2 e A3.

Nel primo caso, che prevede il volo sopra le persone (ma non sulle folle) i droni che hanno il permesso di operare sono quelli con peso inferiore a 250 grammi o con peso compreso tra 250 e 900 grammi. L’area A2 prevede il volo vicino le persone, a patto che sia comunque a una distanza di sicurezza, i droni devono pesare necessariamente meno di 4 kg, infine in categoria A3 si vola lontani dalle persone e dalle aree urbane con droni dal peso inferiore a 25 kg.

In base al peso dell’apparecchio, inoltre, l’operatore deve avere una conoscenza più o meno estesa dello strumento, per esempio se per droni con peso inferiore a 250 grammi basta leggere le istruzioni per operare in sicurezza, con quelli di peso compreso tra 250 e 900 grammi bisogna eseguire un training e test online. Per volare vicino le persone con droni dal peso inferiore a 4 kg dovrete invece effettuare anche un test teorico in un centro riconosciuto dall’ENAC.

Quanto costa il patentino?

Il training e il test online permettono di ottenere un patentino di volo, che vi consentirà di far volare diverse categorie di droni nelle aree A1, A2 e A3. Ricordiamo che senza questo riconoscimento potrete far volare solo ed esclusivamente droni con peso inferiore a 250 grammi. Il costo del patentino è di circa 31 euro.

Il corso online è scaricabile in formato PDF direttamente dal sito governativo ENAC e la prova prevede 40 domande a risposta multipla da completare in 60 minuti di tempo. Ogni risposta esatta vale due punti mentre ogni risposta errata vi penalizzerà con la rimozione di un punto, la prova si ritiene superata quando il punteggio è 60 o più. Non c’è molto margine di errore e dovrete quindi studiare con attenzione la documentazione fornita dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.