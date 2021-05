Due ciclisti urtati da un’auto, lungo la strada provinciale che da Piacenza arriva fino a Gossolengo, nella mattinata del 6 maggio.

I due feriti hanno 49 e 48 anni, mentre stavano percorrendo la provinciale sarebbero stato urtati da un’auto, una

Hyundai Tucson, finendo a terra.

Foto 2 di 2



Sul posto la Pubblica Assistenza Sant’Agata di Rivergaro, la Croce Rossa di Piacenza, l’autoinfermieristica del 118. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale di Piacenza.

In un primo momento era stato chiesto anche l’arrivo dell’elisoccorso da Parma, ma i due feriti sono stati poi condotti in ambulanza all’ospedale piacentino. Le loro condizioni sono serie ma non sono in pericolo di vita.