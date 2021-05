Due motoclisti feriti coinvolti in un incidente a Quadrelli

Due motociclisti feriti in un incidente avvenuto sulla Statale 45 all’altezza di Quadrelli di Travo nel pomeriggio di sabato 29 maggio.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Rivergaro, pare che un primo motociclista proveniente da Bobbio abbia perso l’equilibrio in circostanze da chiarire dopo aver sfiorato una vettura in arrivo dalla direzione opposta e sia caduto a terra. Il secondo centauro stava sopraggiungendo in quel frangente e non sarebbe riuscito ad evitare l’impatto. I feriti hanno 50 e 60 anni e sono stati soccorsi dai sanitari della Pubblica Valtrebbia giunta sul posto con l’ambulanza, così come la Pubblica S. Agata più l’auto medica del 118 di Bobbio.

I due feriti sono in condizioni serie ma non in pericolo di vita.