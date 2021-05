Prima o poi sarebbero arrivati anche a Piacenza: lungo diverse strade del centro storico sono comparsi rettangoli delimitati da righe gialle destinati al posteggio regolamentato dei monopattini.

Nelle foto si possono vedere gli spazi comparsi in questi giorni in Largo Matteotti, in via Mazzini, in via San Marco, e pure in via Giordano Bruno esattamente davanti alla sede della nostra redazione. A segnalare l’uso di tali spazi un cartello con illustrate alcune delle regole basilari per l’utilizzo dei due ruote, come il divieto di portare un passeggero e l’obbligo del casco per gli under 14. Nei prossimi giorni, una volta conclusa la collocazione nelle vie dei posteggi, l’amministrazione comunale chiarirà quanti sono e come vanno utilizzati.

Foto 3 di 7













Nel settembre scorso la polizia locale aveva annunciato l’avvio di una campagna di sensibilizzazione accompagnata anche da un potenziamento dei controlli: le multe in queste settimane hanno riguardato soprattutto la violazione del divieto di trasportare un passeggero sul monopattino. Le sanzioni in questo caso possono andare da un minimo di 50 euro a un massimo di 400 euro, con confisca in caso di manomissioni alle caratteristiche tecniche (esempio motore “truccato”) o inefficienze del mezzo.