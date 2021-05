Ecco la raccolta “primavera” delle Camminate Piacentine: 12 escursioni sulle nostre montagne

Torna la voglia di camminare, di scoprire o riscoprire gli splendidi itinerari delle nostre montagne. Con semplicità e senso pratico: quello delle Guide Marsupio di Officine Gutenberg.

Da venerdì 28 maggio è in distribuzione in edicola e in libreria “Camminate Piacentine – Raccolta Primavera” di Achille Menzani, il secondo numero della collana stagionale di guide agili, maneggevoli e friendly assemblate nei locali della cooperativa sociale Officine Gutenberg con il coinvolgimento di persone con disabilità. Con una spirale verde, il colore del ritorno alla vita della natura, dopo la spirale gialla che aveva caratterizzato Raccolta Estate.

Nel volume si possono trovare dodici escursioni con mappe, fotografie, indicazioni geografiche e di utilità, già pubblicate nelle vecchie edizioni tipografiche ma riprese, ricamminate e riviste per entrare nel nuovo formato: l’ideale per uscire dalla città e tornare finalmente alla normalità.

L’ottavo numero della collana Marsupio tocca alcune delle mete più alte e conosciute della nostra provincia passando di vallata in vallata: dal Lazzarello al Ragola, dal Pradegna al Chiappo, dal Capra al Carameto, dal Caucaso al Gonio, dal Torretto di Monte Santo al Parco Provinciale di Monte Moria.

Una “raccolta primavera” che ripropone quindi 12 percorsi da percorrere a piedi, nella natura, con l’indovinato format del roadbook e tutte le indicazioni per i camminatori e gli escursionisti meno esperti.