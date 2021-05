Effetto covid su musei e aree archeologiche: nel 2020 a Piacenza visitatori dimezzati

Tra restrizioni e chiusure, il covid ha impattato in maniera significativa anche sul mondo delle visite ai luoghi della cultura.

In un Paese come l’Italia, meta privilegiata di turisti provenienti da tutto il mondo attirati dalle nostre bellezze architettoniche e dal ricco patrimonio storico-artistico, nel 2020 l’effetto della pandemia è stato particolarmente evidente, con incassi e visitatori in “caduta libera” rispetto all’anno precedente. Secondo gli ultimi dati del ministero della Cultura, nei musei, monumenti e aree archeologiche del Bel Paese si è passati da 54,8 milioni di visitatori a 13,3 milioni, con una differenza di 41,5 milioni e un calo del 75,6 per cento. Gli incassi sono passati da un totale di 242 milioni nel 2019 a 52,3 milioni nel 2020, con una perdita del 78,4 per cento

Anche in Emilia Romagna i dati sono impietosi: secondo il Mbact il totale visitatori è sceso da 1.151.487 del 2019 a 324.163 del 2020 (-71,85%). Gli introiti netti sono calati da 2.361.741,37 euro a 864.843,22 euro (-63,38%). A Piacenza sono due i luoghi della cultura inseriti nel circuito nazionale: il Museo Nazionale del Castello Malaspina e l’Area archeologica e Antiquarium di Veleia. Nel 2019 il totale visitatori era stato di 13.526 (2304 per il Castello Malaspina, 11222 per Veleia), mentre nel 2020 si è scesi a 7.372 (6314 per il Castello Malaspina, 1058 per Veleia). Gli introiti lordi – considerando le due aree – sono invece scesi da 19.061,00 euro del 2019 a 15.619, 50 euro del 2020.